رغم الحرارة الشديدة.. الأرصاد: الصيف يبدأ بعد 10 أيام والرطوبة سترتفع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ نسب الرطوبة بدأت تدريجيا في الارتفاع مقارنة بالأسابيع الماضية، وتختلف من يوم لآخر بحسب مصادر الكتل الهوائية، ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، موضحة: «يفصلنا عن فصل الصيف 10 أيام، تحديدا 21 يونيو».

أسباب ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه مع بداية فصل الصيف ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير؛ لأن الكتل الهوائية تكون قادمة من المسطحات المائية ولا سيما البحر المتوسط، وأحيانا من بعض المناطق بالبحر الأحمر، وبالتالي نسب الرطوبة هناك تكون مرتفعة، والإحساس بالحرارة يكون أعلى من القيم المعلنة، «هنعلن بعد كدة درجات الحرارة المحسوسة في النشرات الجوية مع ارتفاع نسب الرطوبة».

وأوضحت ضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية تكون قريبة المدى تصل لـ 4 أيام في الأسبوع، وقد تصل لـ 10 أيام، «عندنا قاعدة بأن كلما التنبؤ طال كلما تكون الخطأ في التنبؤ أكبر بسبب التغيرات الجوية»، لافتة أن دقة التنبؤات لـ 4 أيام تكون دقيقة بنسبة أكثر من 95%.

صيف 2022 أشبه بـ 2021

ولفتت إلى أنّ هناك تنبؤات فصلية تصدرها الهيئة، «قولنا إن فصل 2022 سيكون درجات حرارته أشبه بصيف العام الماضي، لكن أكيد هيتخلله بعض الأيام اللي فيها ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل أعلى من المعدلات».

وقدمت الإعلامية داليا أشرف بعض النصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع الحرارة، منها عدم ترك أشياء داخل السيارة تؤدي للاشتعال لأنها قد تتفاعل مع الحرارة مثل العطور والمشروبات الغازية والبطاريات الخاصة بالأجهزة.

وأضافت أنه يجب تناول السوائل والمياه، وعدم تعرض اسطوانات الغاز لاشعة الشمس المباشرة، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات المياه، والبعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.