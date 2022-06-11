الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات غدا وتسجل 35 في القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ستكون أقل مما شهدته البلاد الفترة الماضية، فمع ذورة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الكتل الهوائية التي ستؤثر على الجمهورية، كتل هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، وبالتالي نسب الرطوبة ستكون منخفضة اليوم.

ارتفاع ملحوظ في الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه بالرغم من انخفاض نسب الرطوبة اليوم إلا أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل 4 درجات.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة سجلت أمس 39 درجة بينما متوقع اليوم تسجيلها لـ 43 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب البلاد لـ 45 درجة مئوية في الظل، لافتة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المعلنة.

ولفتت أن طقس اليوم شديد الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، بينما خلال فترات الليل تدخل الجبهة الباردة على البلاد، تنخفض معها درجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة على أغلب الأنحاء.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأفادت بأنّ من المتوقع انخفاض الحرارة غدا، وانكسار موجة ارتفاع الحرارة، حيث تنخفض الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري بقيم تتراوح ما بين 7 لـ 8 درجات، بينما تنخفض في شمال الصعيد ما بين 4 لـ 5 درجات.

ونوهت بأن طقس الغد سيتحول من شديد الحرارة إلى أجواء حارة في فترة النهار ومعتدلة في فترات الليل، وتسجل العظمى غدا في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وتصل في نهاية الأسبوع ما بين 34 و35 درجة، «مفيش موجة لارتفاع الحرارة تاني حتى نهاية الأسبوع».