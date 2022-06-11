سحر طلعت عن مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين: يعزز تنافسية مصر السياحية

قالت سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنَّ تسارع العمليات التطويرية بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء سيضيف منتجًا جديدًا في السياحة المصرية يعزز من تنافسها أمام أسواق المنطقة.

سانت كاترين

وأضافت سحر طلعت في تصريحات لها اليوم، إنَّ الحكومة المصرية تعمل على إضافة منتجات سياحية جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم الاقتصار على السياحة الشاطئية أو الثقافية وإنما امتد التركيز على السياحة الدينية التي تحقق نموًا كبيرًا حول العالم خلال الفترة الأخيرة.

مجلس النواب

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران بـ مجلس النواب، بأن يتم وضع المنطقة على الخريطة التسويقية والتروّيجية في المحافل الدولية السياحية خلال الفترة المقبلة، واستغلال مؤتمر المناخ cop27 الذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل لتوظيف الحدث للتروّيج لكل المنتجات السياحية المصرية.

وقالت النائبة إنَّ عمليات التطوير التي تتمّ بالمنطقة تراعي البعد البيئي والثقافي والديني للمنطقة خاصة الفنادق، مما يجعلها منتجًا فريدًا من نوعه ويرفع من سعر المنتج السياحي المصري ويعمل على جذب شرائح عالية الإنفاق.