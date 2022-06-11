خالد الصاوي: «لو عندى عيال مكنتش قدمت دور الشاذ جنسيا في عمارة يعقوبيان»

حالة كبيرة من الجدل سببتها تصريحات الفنان خالد الصاوي عن مشاركتة فى فيلم عمارة يعقوبيان الذي تم تقديمه عام 2006، خصوصا قوله إنه لو عاد به الزمن فلن يقدم شخصية الشاذ الذي قدمها خلال أحداث الفيلم.

وعن هذا الدور قال خالد الصاوي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وقت مقدمت شخصية الشاذ جنسيا فى عمارة يعقوبيان كان عندى 40 سنة، ومكنتش لا متجوز ولا مخلف، ولا كان فارق معايا حد، وكنت بلعب بوكس يعني اللى كان هيكلمنى هعرف أتعامل معاه».

الصاوي يتحدث عن شخصية الشاذ جنسيا فى «عمارة يعقوبيان»

وتابع الصاوي قائلا: «النهاردة وأنا عندى 58 سنة وأتجوزت وربنا مدانيش أولاد، بس كان ممكن يبقي عندى أولاد ووقتها كنت هفكر وممكن جدا أرفض، هل معقول يبقي مثلا عندى بنت وعلى وش خطوبة مثلا والجوازة هتبوظ لو عملت دور زى دا فأكيد مكنتش هعمله».

واضاف: «ربنا رزقني بأم وأب فدائيين لم يكن لديهما أزمة فى تقديم هذا الدور، لكن لو كنت تعرضت مثلا لمرض أمي بسبب تقديمي لهذا الدور حينها كنت سأرفضه بالطبع ولن أقدمه، مع كل احترامي وحبي للفن العلاقات الانسانية أهم من الفن».

تفاصيل فيلم عمارة يعقوبيان

يذكر أن الفنان خالد الصاوي ظهر فى أحد البرامج الحوارية وكشف عن أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى فلن يقدم شخصية الشاذ التى قدمها فى فيلم عمارة يعقوبيان الذي شارك فيه بجانب عادل إمام ويسرا وهند صبرى وباسم سمرة ومحمد عادل امام وعدد آخر من الفنانين، وكتب له السيناريو والحوار وحيد حامد وإخراج مروان حامد.