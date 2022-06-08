خالد الصاوي: أنا عصبي ومجنون.. وياسر جلال تألق في الاختيار 3

قال الفنان خالد الصاوي، إن لديه علاقات طيبة وكبيرة مع كبار المنتجين في مصر، الذين يعملون في المجال الفني سواء في السينما أو الدراما، «أنا شخص عصبي ومجنون ومعظم المنتجين عارفين عني كده»، موضحًا أنه تم النصب عليه 5 مرات، سواء في مجال التسويق العقاري أو عدم الحصول على كافة مستحقاته المالية لأعمال فنية مع بعض المنتجين بسبب وجود أزمة مالية أو عدم اكتمال المشروع.

ترشيح خالد الصاوي لدور خيرت الشاطر

وأعرب «الصاوي»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع إنجي أنور، على «ETC»، عن سعادته البالغة بتجسيد شخصية خيرت الشاطر، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية في مسلسل «الاختيار 3»، إذ ذكر أن حسام شوقي المُشرف العام على إنتاج المسلسل الذي رشحه لهذا الدور، «ترددت بعد ترشيحي لدور الشاطر، وقمت بمناقشة حسام شوقي عن إمكانية ترشيحي لدور آخر غير نائب مرشد عام الإخوان المحظورة»، موضحًا أن مشرف الإنتاج قال له إنه لن يقوم أحد بتجسيد شخصية خيرت الشاطر إلا خالد الصاوي.

خالد الصاوي يشيد بأداء ياسر جلال في الاختيار 3

وأوضح الفنان خالد الصاوي، أن دور الشاطر الذي جسده في مسلسل الاختيار 3 كان ثريا ودراميا من الدرجة الأولى، وقام بترتيب جلسات عمل مع مخرج المسلسل للاطلاع على السيناريو والشخصية، مثنيًا في الوقت ذاته على التألق الكبير لدور الفنان ياسر جلال بتجسيده لشخصية الرئيس، فتقليد الرئيس السيسي أمر صعب للغاية ويجب أن يكون الفنان قادرا على التحكم في أعصابه.