«طب سوهاج» تنظم اللقاء العلمي الشهري لقسم النساء والتوليد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات اليوم العلمي الشهري لقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري بالجامعة وذلك بالتعاون مع جمعية صعيد مصر للتكاثر وعلوم الأجنة ونقابة الاطباء بالمحافظة.

تحسين مستوى الأداء الطبي لشباب الأطباء

‏وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق إن جامعة سوهاج، تحرص بصفه دورية على تنظيم مثل تلك اللقاءات العلمية، وذلك بهدف تحسين مستوى الأداء الطبي لشباب الأطباء بمستشفي الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة وذلك من اجل تقديم خدمة طبية علاجية مميزة للمرضى.

تخفيض نسبة الولادة القيصرية في صعيد مصر

واوضح الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة وأستاذ النسا والتوليد، ان اليوم العلمي شهد مناقشات مثمرة وجاده لالقاء الضوء علي 3 موضوعات رئيسية وهي مضاعفات الولادة القيصرية وذلك بهدف محاولة تخفيض نسبة الولادة القيصرية في صعيد مصر عامة وفي سوهاج خاصة.

كما تمت مناقشه التقنيات الجديدة في علاج المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقه وذلك بهدف خفض نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الحالتين، الي جانب مناقشة دور مضادات الأكسدة في العقم وتأثيرها على الحمل ومضاعفاته.

الحضور في فعاليات اليوم العلمي الشهري

ترأس الجلسات العلمية الدكتور مجدي آمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة وأستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور صبري محمود أستاذ أمراض النسا والتوليد والدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، والدكتور سعد الجيلاني أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة المنيا والدكتور محمد يحيى استاذ مساعد امراض النسا والتوليد، كما حضر اللقاء، نخبة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه والأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بالجامعة، واستشاريين و اخصائيين و أطباء مقيمين بتخصص أمراض النساء و التوليد بوزارة الصحة وهيئة الابنية التعليمية بسوهاج.