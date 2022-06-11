بعد 14 سنة من عرض الجزء الأول.. حمادة هلال يكشف مصير فيلم «حلم العمر 2»

قال حمادة هلال إن فكرة تقديم جزء ثان من فيلم «حلم العمر» - الذي تمّ تقديم الجزء الأول منه عام 2008- قائمة، لكنها ما زالت معلقة حتى الآن، مضيفًا في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه يريد تقديم جزء آخر لا يقل نجاحًا عن الأول.

حمادة هلال يكشف حقيقة الجزء الثاني من حلم العمر

فيلم حلم العمر لـ حمادة هلال شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم دينا فؤاد وهالة فاخر ورامي وحيد وعزت أبو عوف ومنة عرفه وتوفيق عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.

وتدور فكرة الفيلم حول شخصية «أحمد» التي يجسدها حمادة هلال وهو بطل بوكس ويواجه عدد من العقبات خلال مشواره، ويقف في طريقه رامي وحيد، وعلى الجانب الآخر يقع في قصة حب مع الفنانة دينا فؤاد.

آخر أعمال حمادة هلال

يُذكر أنَّ حمادة هلال كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بالجزء الثاني من مسلسل «المداح» الذي شارك في بطولته بجانب هبه مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير.