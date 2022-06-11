أوما ثورمان تنضم إلى تشارليز ثيرون في «The Old Guard 2»

عدد جديد من النجوم ينضمون إلى تشارليز ثيرون في الجزء الثاني من مسلسل «The Old Guard»، وكان آخرهم أوما ثورمان وهنري ولدينج، ليكونا ضمن فريق العمل الذي يضم وكيكي لاين، ماتياس شوينارتس، مروان كنزاري، لوكا مارينيلي، فيرونيكا نجو، وتشويتل إيجيوفور، الذين يعيدون تمثيل أدوارهم من الجزء الأول من العرض التلفزيوني.

لم يتمّ الكشف عن الأدوار التي سيلعبها كلا من أوما ثورمان وهنري ولدينج في الجزء الثاني المنتظر، والذي من المقرر أن تتولى إخراجه فيكتوريا ماهوني، من سيناريو جريغ روكا، الذي شارك في تأليف الرواية المصورة التي تستند إليها السلسلة، إلى جانب لياندرو فرنانديز، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

186 مليون ساعة مشاهدة لـ«The Old Guard» على «نتفليكس»

تدور أحداث مسلسل «The Old Guard» من إخراج جينا برينس بيثوود، وتأليف جريج روكا استنادًا إلى كتابه الهزلي الذي يحمل نفس الاسم، حول فريقا سريا يضم عدد من المرتزقة الخالدين، يتمتعون بقدرات علاجية متجددة غير مفسرة يستخدمون خبرتهم الواسعة للعمل كمرتزقة، ويقومون بمهام تساعد الناس، وعندما يكسروا قاعدة عدم العمل مع نفس الشخص مرتين، يجدون أنفسهم مكشوفين ويتعين عليهم القتال للحفاظ على سرية هويتهم.

عرض المسلسل للمرة الأولى في 10 يوليو 2020، على منصة «نتفليكس»، وحقق نجاح خلال فترة عرضه إذ بلغت مشاهداته 186 مليون ساعة مشاهدة في أول 28 يومًا من إصداره، حتى طالب الجمهور بتقديم جزء ثان من المسلسل.

تشارليز ثيرون مهتمة بتقديم جزء ثان من «The Old Guard»

ومن جهتها، أعربت النجمة تشارليز ثيرون عن اهتمامها بتقديم جزء جديد، قائلة: «دعونا نحصل على فترة راحة قصيرة، ولكن بالنظر إلى حقيقة أننا جميعًا نرغب حقًا في القيام بذلك، فأنا متأكد أنه عندما يحين الوقت المناسب، سنبدأ محادثات جول الجزء الجديد».

بينما أعلنت «نتفليكس» في يناير 2021، أنها وضعت «The Old Guard 2» قيد العمل، وأن فيكتوريا ماهوني ستحل محل جينا برينس بيثوود في إخراج الجزء الجديد.