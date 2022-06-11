موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022.. وقفة عرفات يوم 9 ذو الحجة الجمعة 8 يوليو

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 من كلمات البحث التي تصدرت المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث يستعد الكثير من المواطنين وتحديدًا الموظفون لاستغلال الإجازة بقضائها على الشواطئ، لهذا كثرت التساؤلات عن موعدها للبدء في حجز الفنادق للاستمتاع بالإجازة برفقة الأهل والأصدقاء.

واستمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 وباقي الإجازات المتبقية في النصف الثاني من العام الحالي على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وفق علم وحسابات الفلك، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 من المقرر لها يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتنتهي الثلاثاء 12 يوليو لتصبح بذلك أيام عيد الأضحى 4 أيام، يمكن للمواطنين استغلالها بالسفر خارج القاهرة والمحافظات إلى المحافظات الساحلية الأخرى.

موعد وقفة عرفات

أما عن موعد وقفة عرفات فسيكون يوم 9 ذو الحجة من عام 1443 الموافق الجمعة 8 يوليو، ليصبح بذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يوم السبت 9 يوليو المقبل، وذلك وفق "القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية".

ويتبقى في هذا العام 5 إجازات رسمية فقط يحق للمواطن الحصول على إجازة بأجر كامل، وهي:

- إجازة ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، التي جرت العادة أن يتم ترحيلها لتصبح الإجازة يوم الخميس 1 يوليو.

ويحق للعاملين الحصول على إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو الذي يوافق يوم سبت.

- رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو

يحصل المواطنون على إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة ويوافق 30 يوليو يوم سبت كذلك.

- ذكرى نصر 6 أكتوبر

وفي هذا اليوم تكفل الدولة للمواطنين الحصول على إجازة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة والمعروف إعلامياً بحرب أكتوبر.

- إجازة 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وفي الشهر نفسه يحصل المواطنون كذلك على إجازة يوم السبت 8 أكتوبر، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.