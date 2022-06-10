الإجازات المتبقية 2022.. عيد الأضحى وعطلات شهر يوليو تصل إلى 15 يوما

ينتظر الجمهور العطلات المختلفة خاصة العاملين بالدولة والموظفين في مختلف الشركات والمؤسسات، وذلك لقضاء وقت مميز يأخذون فيه قسطًا من الراحة في منازلهم أو يخرجون للتنزه، كل حسب طريقته ورغبته في الاحتفال، لذا كثر البحث عن الإجازات المتبقية 2022 لمعرفة عدد الأيام التي تمنحها الدولة للموظفين في المناسبات المتعددة على مدار العام.

وفي إطار بحث الناس واهتمامهم بأيام العطلات، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز الإجازات المتبقية 2022.

الإجازات المتبقية 2022

وهناك عدد من المناسبات الرسمية التي سيتم تعطيل المصالح الحكومية فيها خلال عام 2022، وهي كما يلي:

ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي إجازة سيحصل عليها العاملين وتمنحها الدولة في نهاية يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، وجرت العادة أن يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بترحيلها لتصبح يوم الخميس أول يوليو.

كما يحصل العاملون في شهر يوليو على إجازة عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية بداية من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022 حيث من المتوقع أن يكون يوم عيد الأضحي فلكيًا يوم السبت 9 يوليو.

السبت 23 يوليو 2022 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

السبت 30 يوليو 2022 يحصل العاملون على إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة، وبذلك يحصل العاملون على 15 يوما في شهر يوليو بمجموع المناسبات الرسمية ومجموع إجازات الجمعة والسبت كعطلات رسمية أسبوعية.

إجازات شهر أكتوبر 2022

ويحصل العاملون على إجازتين في شهر أكتوبر، وهي كما يلي:

الخميس 6 أكتوبر: إجازة ذكرى حرب أكتوبر.

السبت 8 أكتوبر: إجازة المولد النبوي الشريف.

وبعد نهاية شهر أكتوبر، لن يكون هناك إجازات أخرى في عام 2022 حيث لا يوافق شهور أغسطس وسبتمبر وديسمبر وجود إجازات رسمية معتمدة.

وحصل العاملون بالدولة والمؤسسات والشركات المختلفة على عدد من الإجازات منذ بداية عام 2022 وهي إجازة عيد الميلاد وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالإضافة إلى إجازة ذكرى تحرير سيناء التي كانت في 25 أبريل، وإجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.