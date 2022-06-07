محمد عادل إمام يعلن انتهاء تصوير فيلم «عمهم» لعرضه في عيد الأضحى

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير فيلم عمهم للعرض في موسم عيد الأضحى.

ونشرمحمد عادل إمام صوره من كواليس تصوير الفيلم وعلق عليها قائلا: «بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير.. فركش فيلم عمهم.. شكراً لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدملكم فيلم زي ده.. إن شاء الله يعجبكم جداً.. ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله».

محمد عادل إمام يروج لفيلم عمهم

وفي إبريل الماضي روج الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «عمهم»، والذي كان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر.

ونشر «إمام»، صورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم، ظهر خلالها بشعر أصفر، يرتدي نظارة شمس، ويمسك بيده سيجار، وعلق عليها قائلا: «عمهم.. صيف 2022 إن شاء الله».