«مصر للطيران»: انطلاق أولى رحلات الشركة لنقل الحجاج 24 يونيو

كشف مصدر بشركة مصر للطيران، أن أولى رحلات الشركة لنقل الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة هذا العام ستنطلق يوم 24 يونيو الجاري، وستنقل الشركة أولى رحلات حجاج القرعة في محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أنّ آخر رحلات الحج التي ستسيرها الشركة من مصر إلى الأراضي المقدسة في مرحلة الذهاب ستكون يوم 2 يونيو المقبل، موضحًا أن مصر للطيران مستعدة لنقل نحو 25 ألف حاج هذا العام من الحجاج المصريين والأفارقة والفلسطينيين.

الشركة تنقل جميع حجاج القرعة والجمعيات الأهلية

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن مصر للطيران تنقل بشكل حصري كل حجاج القرعة التي تنظمها وزارة الداخلية، فضلًا عن حجاج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، والذين يبلغ عددهم أكثر من 8500 حاج، كما ستنقل الشركة أعدادا من حجاج السياحة، لافتا إلى أنّ الشركة ستستخدم طائرات ذات سعة مقعدية متوسطة، وكبيرة لنقل الحجاج هذا العام.

أولى رحلات عودة الحجاج 14 يوليو المقبل

وأشار المصدر إلى أنّ أولى رحلات عودة ستسيرها الشركة لعودة الحجاج المصريين من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك الحج ستكون يوم 14 يوليو المقبل، مؤكدًا أنّ الشركة بدأت منذ أمس الأربعاء، في تلقي طلبات شركات السياحة والخاصة بحجز مواعيد رحلات الذهاب والعودة لحجاجهم.

وأوضح المصدر أنّ أسعار تذاكر الحج التي تطرحها شركة مصر للطيران متغيرة وفقًا لمواعيد سفر وعودة الحجاج، مشيرًا إلى أنّ أسعار رحلات الشركة تبدأ من 17 ألف جنيه حتى 41 ألف جنيه.

وبيّنت الشركة الاشتراطات والضوابط الخاصة بحجز تذاكر المجموعات وآلية استبدال التذاكر، مؤكدا أنّ مصر للطيران طالبت كل الحجاج المسافرين لأداء الحج عبر رحلات الشركة بضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي أقرتها المملكة العربية السعودية، وأهمها أن يكون المسافر من الفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلاديا، وأن يكون قد استكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد19 المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا، لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.