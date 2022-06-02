هدايا تذكارية لركاب أولى رحلات مصر للطيران إلى «دبلن» الأيرلندية

أقلعت صباح اليوم الخميس أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدينة دبلن في أيرلندا، على الرحلة رقم MS775، والتي غادرت من مبنى الركاب رقم 3، والتي من المقرر أن يتم تسييرها بمعدل 4 رحلات أيام السبت، الأحد، الثلاثاء، والخميس من كل أسبوع باستخدام أحدث طرازات الشركة وهي الإيرباص A320NEO المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الانترنت Wi-Fi وخدمات التجوال.

هدايا تذكارية للركاب

ومع هبوط طائرة مصر للطيران للمرة الأولى بمطار دبلن، حرصت مصر للطيران على الترحيب بركاب رحلتها الأولى من القاهرة ودبلن، من خلال توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

احتفال مصر للطيران بعيدها الـ90

ويأتي تسيير الخط الجديد، تزامنا مع احتفال مصر للطيران بعيدها الـ90، وتأكيدا على سعي الشركة جاهدة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها للتوسع في شبكة خطوطها الجوية من خلال فتح نقاط جديدة وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها الجوية.

ويمكن لـ عملاء مصرللطيران حجز رحلاتهم الجوية بين القاهرة ودبلن من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، ومكاتب مصر للطيران أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال وكلاء السياحة والسفر حول العالم.