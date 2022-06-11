فنانون يدعمون بهاء الدين محمد بسبب أزمته مع شيرين: «متزعلش يا تاريخ»

حرص عدد من العاملين في مجال الغناء، على التعليق على الأزمة التي نشبت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاعر بهاء الدين محمد، بعد إعلان الأولى ندمها على أغنية «ماتجرحنيش» التي كتبها الأخير بعد توجيه سؤال لها عبر حسابها على «إنستجرام» عن الأغنية التي ندمت على تقديمها.

شيرين تعلن ندمها على أغنية ماتجرحنيش

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها وح أتكلم بإختصار جدًا.

وتابع: أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللي هو صاحب الفضل في تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء.

بهاء الدين محمد لـ شيرين عبد الوهاب: مهما كبرتي لا تتعدي حدودك

واستطرد قائلًا: رشحتها تغني كتير بنعشق ولولا موافقة نصر محروس، احترامًا للعشرة اللى بينا ماكانتش حتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة، لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد، وده طبعًا خطأ لأن اللى بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دي.

وأضاف بقوله: لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول، أما أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر محروس ماكانش حيتم اللقاء.

واختتم كلامه: ماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها وكمان لأول مرة ألاقي حد بيحارب نفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته، وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة، بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني، وإنتي بتكبري بس مش ح تعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم.

تامر حسين عن بهاء الدين محمد: عبقري العباقرة

وتفاعل عدد من العاملين في الحقل الفني مع منشور بهاء الدين محمد ضد شيرين عبد الوهاب، من بينهم الشاعر الغنائي تامر حسين، الذي كتب قائلًا: أستاذنا وكبيرنا عبقري العباقرة هو احنا عندنا كام بهاء الدين محمد؟ تاريخ عظيم واستمرارية لحد يومنا.

وتابع: وأنا الحقيقة معرفش ده رد شيرين بنفسها ولا حد من إدارة السوشيال ميديا ويمكن خانها التعبير أوماتقصدش العمل الفني، لأنها أغنية قيمة كلام ولحن وتوزيع وخاطرك كبير عندنا كلنا أستاذنا ولا تزعل نفسك أكيد شيرين مايرضيهاش يوصلك الإحساس ده ياتاريخ ياحبيبي، وأغانيك العظيمة لو كتبتهالك في بوست مش حانخلص.

شذي عن شيرين عبد الوهاب: كتير بيخونها التعبير

وعلقت المطربة شذي على اعتراف شيرين بالندم على أغنية متجرحنيش بقولها: دي أغنية عظيمة وكلام عظيم من شاعر مهم جدًا وأستاذ كبير، أي حد يتشرف يغني من كلماته، ومتزعلش حضرتك فوق راسنا كلنا شيرين كتير بيخونها التعبير حضرتك أستاذ أجيال.

ودعّم المطرب مينا عطا، الشاعر بهاء الدين محمد بقوله: «أستاذ الأجيال كلها كده كده وعلى أي وضع والله».