الشاعر بهاء الدين محمد لـ«شيرين»: معجبنيش صوتك في «ماتجرحنيش»

عاد الشاعر بهاء الدين محمد ليفتح النار على شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، وذلك بسبب تصريحها بأنها ندمت على أغنية «ماتجرحنيش» التي كتب كلماتها، وقدمتها ضمن ألبوم «جرح تاني»، عام 2003، وجاء ذلك خلال حسابها على «إنستجرام»، عندما سألتها إحدى المتابعات عن أغنية ندمت على غنائها.

وقال الشاعر بهاء الدين محمد، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «مش متعود أرد على أى حد، ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها».

وتطرق إلى اللقاء الأول الذي جمعه بشيرين بحضور المنتج نصر محروس، وأنها بكت بسبب مقابلتها لـ«محمد»، الذى روى: «بعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء».

بهاء محمد: من حقي أدافع عن أعمالي

وأكد «محمد» أنه ليس راضيًا عن غناء شيرين للأغنية، قائلا: «أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع احترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها».

بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبد الوهاب: «غلطانة كالعادة»

وتابع: « وكمان لأول مرة ألاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط ف مبدعين اشتركوا في صناعته، وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تانى وأنت بتكبرى بس مش هتعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم».