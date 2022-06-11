تكريم بسمة وأحمد مجدي في ختام النسخة السادسة لمهرجان «تري كور»

يكرم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا كلاً من الفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي في حفل ختام دورته السادسة في مصر، في تمام الساعة الـ7 مساء غد الأحد بالجامعة البريطانية.

قال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان في تصريحات صحفية إن الاحتفال بختام المهرجان هذه المرة يأخذ طابعا مختلفا في الشكل والمضمون حيث تحمل الاحتفالية اسم الفنان الكبير الراحل سمير صبري كنوع من العرفان والتقدير لهذه القامة السينمائية والإعلامية الكبيرة التي ودعناها مؤخراً.

تكريم أحمد مجدي وبسمة

وأضاف أبو نار أن تكريم المهرجان للفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي يأتي كونهما من أكثر الداعمين للأفلام القصيرة والمستقلة وحرصهما الدائم على المشاركة في تجارب سينمائية قصيرة ومشاريع تخرج لمخرجين وطلبة واعدين، وهو ما يتماشى مع الأهداف التي أطلق من أجلها المهرجان الفرنسي قبل 24 عامًا، وأشار «أبو نار» إلى أن حفل الختام سيتضمن عرضاً لواحد من الأفلام القصيرة الذي لعبت الفنانة بسمة بطولته وهو فيلم برة الصندوق للمخرج أحمد الباسوسي.

من جانبها قالت الدكتورة ريم لطفي منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط إن الاحتفال المصري بختام النسخة السادسة في القاهرة والإسكندرية سينطلق في توقيت واحد، حيث تشهد الإسكندرية احتفالا كبيرا أيضا يشارك فيه القنصل الفرنسي وعدد من شباب السينمائيين وجمهور المهرجان بعد انتهاء عروض أفلامه بالمدينة.

آخر أعمال أحمد مجدي

يُذكر أن الفنان أحمد مجدي كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المشوار الذي شارك فيه بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد وندا موسى وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.