محافظ بني سويف: توريد 139 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أن ما تم توريده منذ بداية الموسم حتى اليوم، بلغ 139 ألفا و563 طناً، بنسبة 60.6% من المستهدف توريده هذا الموسم، والذي يُقدر بـ230 ألف طن.

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مؤكدا انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

تقرير اليومي الخاص بتوريد القمح

وناقش محافظ بني سويف، التقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

متابعة الميدانية لأعمال توريد القمح

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد، ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة «خيش وبلاستيك»، وذلك بكل الشون والصوامع.

بني سويف تستهدف توريد 230 ألف طن قمح

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغت 128 ألفا و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.