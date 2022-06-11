الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022.. الخطوات إلكترونيًا

مع اقتراب موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو، يبحث الكثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022 عبر محركات البحث المختلفة، حتى يتمكنوا من دفعها تجنبا لانقطاع خدمة التليفون الأرضي، والتي تؤثر كثيرا على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ أن خدمة الإنترنت مرتبطة بها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022، عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات «WE» من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ «دفع فاتورة التليفون الأرضي»، لتظهر أمام المستعلم صفحة يتم إدخال بعض البيانات بها.

- وتتمثل البيانات التي يجب على المواطن أن يقوم بإدخالها في الآتي «كود المنطقة، رقم التليفون».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، حتى يتم عرض قيمة الفاتورة الخاصة بشهر يونيو للمواطنين.

- ويتيح الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات فرصة دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الفيزا الخاصة بالمواطن، كما أنه من الممكن أن يتم دفعها من خلال شركات التحصيل الإلكتروني، والتي تتمثل في «أمان، فوري، تحصيل، خدماتي، بي، ممكن»، بدلا من الذهاب إلى فرع الشركة المصرية للاتصالات «WE» لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو.

ويذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تحدد موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بداية من يوم 15 في الشهر، ما يجعل المواطنين يبحثون عن طرق الاستعلام حتى يستطيعون معرفة القيمة المالية التي سيتم دفعها.