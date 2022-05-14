خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. «علشان الخدمة متقفش»

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد بحث الكثير من المواطنين حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إذ يتم إتاحة دفعها في يوم 15 من الشهر، حرصا منهم على دفعها بشكل دوري حتى لا يتم قطع خدمة الإنترنت المنزلي عنهم، والتي ترتبط كثيرا بفاتورة التليفون الأرضي.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- عندما يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

- بعد الدخول للموقع الرسمي، يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي»، والموجودة بجانب بعض الخدمات الأخرى.

- ستظهر أمام العميل الصفحة الخاصة ببيانات الهاتف الأرضي، والتي يجب أن يقوم من خلالها بإدخال كود المنطقة، ثم يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بها.

- بعد إدخال بيانات الهاتف المطلوبة، تظهر أمام المواطن قيمة فاتورة الهاتف الأرضي المفروضة عليه، والتي يجب عليه أن يدفعها حتى لا يحدث انقطاع لخدمة الهاتف ما يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.

- في حالة رغبة المواطن في دفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة به، يختار الأيقونة الخاصة بالسداد بالضغط على «اختر السداد».

- الضغط على «ادفع»، لتظهر الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها والتي تتمثل في «البريد الإلكتروني».

طرق سداد فاتورة الأرضي

- بعد ذلك، يتم الضغط على «سدد» لتظهر أمام العميل الطريقة التي يرغب في السداد بها، سواء كانت تلك الطريقة عن طريق الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل «فوري، أمان، وغيرها من الشركات الأخرى».