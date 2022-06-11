كيفية الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022.. شهادة الدرجات بالمجان

تشمل نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 الدرجات في 5 مليون و108 ألف و209 امتحان إلكتروني عقد على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بجانب الامتحانات الورقية، فكيف يمكنك الحصول عليها؟

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

بدأت المدارس إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، ويوضح الجراف التالي كيفية الحصول عليها، وسيتم طباعة النتيجة في شهادة باسم الطالب ورقم الجلوس وتسليمها له مجاناً دون أي مصروفات.

وجهت وزارة التربية والتعليم، جميع مدارس المرحلة الثانوية بإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، بتقديرات وليس درجات، بعد أن يتم تجيمع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات الإلكترونية مع الورقية، مشددة على جميع المدارس بعدم جمع أي مبالغ مادية مقابل تسليم النتيجة للطلاب.

ماذا تعني القيم السالبة في نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

- «-1» تعني أن الطالب غاب في هذه المادة ومسجل له محضر غياب.

- «-2» تعني أن الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية.

- «-4» تعني أن المادة غير مقررة على الطالب.

- «-6» تعني أن درجة الطالب محجوبة في هذه المادة لحين مراجعة موقفه.

أكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أنه هناك عدد من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان اللغة العربية وامتحان اللغة الأجنبية وذلك في الجزء الورقي والإلكتروني، موضحة أن الدرجات لا تعلن للطلاب لكن يعلن فقط التقدير العام.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم توجيه جميع المدارس بإعلان النتيجة وفق الكتاب الدوري الصادر في شهر يناير، موضحة أن الحاصل على 85 إلى 100 تقديره ممتاز ومن 65 إلى 85 جيد جداً ومن 50 لأقل من 65 جيد وأقل من 50 ضعيف.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، عبر بوابة مركز المعلومات، حتى يتثنى للمدارس تحميل نتيجة الامتحانات الإلكترونية لتجميعها مع الامتحانات الورقية.