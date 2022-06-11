موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني.. متاحة الآن

ما هو موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، الذي ينتظره الطلاب وأولياء الأمور؟ سؤال يبحث عن إجابته عدد كبير من المهتمين بنتيجة الصف الأول الثانوي.

وتشمل النتيجة درجات امتحانات 6 مليون و401 ألف و535 امتحانا إلكترونيا للصف الأول الثانوي، بمتوسط 40 سؤال اختيار من متعدد في كل امتحان، إلا أن شكل إعلان النتيجة النهائي أثار جدلاً واسعاً، خصوصا على جروبات «الماميز» خلال الساعات الأخيرة فهل تُعلن تقديرات أم درجات؟

شكل نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

رسمياً.. أرسلت وزارة التربية والتعليم درجات الامتحانات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الماضي، ونبهت على جميع المدارس بالبدء في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، عقب الانتهاء من تجميع درجات الأسئلة المقالية مع الإلكترونية.

هل يوجد رابط لنتيجة الصف الأول الثانوي؟

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، فبعض المدارس بدأت إعلانها اليوم، ومدارس أخرى تبدأ إعلانها غداً الأحد، ويمكن للطالب الحصول عليها من المدرسة ولم تخصص لها وزارة التربية والتعليم أي موقع إلكتروني للحصول عليها سوى موقع تحميلها فقط للمدارس.

حسمت وزارة التربية والتعليم شكل نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، حيث أرسلت رسائل عاجلة لمسئولي التعليم الثانوي بالمديريات والإدارات التعليمية تفيد بإعلان النتيجة في شكل تقديرات وليس درجات وتشمل التقديرات جميع المواد الدراسية التي أدى الطالب فيها الامتحان.

تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

- من 85 إلى 100 ممتاز.

- من 65 إلى 85 جيد جداً.

- من 50 لأقل من 65 جيد.

- أقل من 50 ضعيف.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن التصحيح الإلكتروني للامتحانات التي عقدت على أجهزة التابلت يتم بدون تدخل بشري لـ460 مليون و389 ألف و760 سؤال، موضحاً أنه تم عقد 5 مليون و108 ألف و209 امتحان إلكتروني للصف الثاني الثانوي ونجحت الدولة المصريه في عقد 11 مليون و509 ألف و744 امتحان إلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي.