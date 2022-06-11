عاجل.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 بالتقديرات

طرح عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور هذه الأسئلة بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021-2022 شاملة الفصل الدراسي الأول والثاني، والتي عقدت ورقياً بنمط الأسئلة المقالية واختيار من متعدد على أجهزة التابلت في المدارس المجهزة، هل سيكون شكل نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟ هل ستكون درجات أم تقديرات؟

تواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحسم شكل نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والذي أكد أنّ الكتاب الدوري ينص على إعلان النتيجة في شكل تقديرات بعد أن يتم تكليف لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة على أن تعلن في صورة تقديرات.

إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في شكل تقديرات

من جانبه، أكد مصادر في الإدارات التعليمية، أنّ التعليم الثانوي بالإدارات تلقى تعليمات، أمس، بإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في شكل تقديرات وليس درجات، مثل نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحة أنّه يجرى حاليًا تحويل درجات الامتحانات الإلكترونية إلى تقديرات.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه تم الانتهاء من تحميل نتيجة الامتحانات الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم، ويجر حاليًا تحويلها إلى تقديرات، موضحة أن النتيجة توجد في شكل درجات في شؤون الطلاب فقط في حالة رغبة الطالب في استخراج بيان بها للسفر على سبيل المثال.

وأوضحت المصادر، أنّ النتيجة تشمل العام الدراسي كاملا، وتشمل التقديرات جميع المواد الدراسية التي أدى فيها الطالب الامتحانات، لافته إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

ترصد «الوطن» القيم السالبة في امتحانات أولى وثانية ثانوي

- «-1» تعني أن الطالب غاب في هذه المادة ومسجل له محضر غياب.

- «-2» تعني أن الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية.

- «-4» تعني أن المادة غير مقررة على الطالب.

- «-6» تعني أن درجة الطالب محجوبة في هذه المادة لحين مراجعة موقفه.