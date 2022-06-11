نجلاء بدر تشكو رفض أحد الفنادق إقامتها بمفردها في «الساحل»: «السنجل ممنوع»

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها تعرض لموقف أشعرها بالغضب في أحد الفنادق أثناء محاولتها للاقامة فيه بمفردها، وفق ما كشفته عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك .

وقالت نجلاء بدر فى المنشور «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في إنتظار الغرف و بعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته و الست تروح بزوجها».

نجلاء بدر تتعرض لأزمة بسبب فندق

وتابعت نجلاء بدر قائلة «لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل و تم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر».

ووجهت الفنانة نجلاء بدر سؤالا قالت فيه: «سؤال للجميع و برجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة: هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».

آخر أعمال نجلاء بدر

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر كانت قد شاركت مؤخرا فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بابلو الذي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وأروى جودة ومصطفي فهمي وهالة فاخر ومحمود حجازى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف حسان دهشان واخراج محمد حماقي.