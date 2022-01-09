إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس أوميكرون: «ملتزمة بالعزل المنزلي»

مع تداول نبأ إصابة الفنانة نجلاء بدر بمتحور أوميكرون، أحد متحورات فيروس كورونا، أكدت الفنانة إصابتها عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن، خمول ونوم.. كده انت شرفت.. كورونا أوميكرون».

تفاصيل إصابة الفنانة نجلاء بدر بمتحور أوميكرون

وعن تفاصيل إصابة الفنانة نجلاء بدر بمتحور أوميكرون، أوضحت في تدوينة عبر حسابها، قائلة: «أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول»، وتابعت: «للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان في الـPCR، بيبان في الـRapid Test، بس يلا بالشفا لكل اللي عمل pcr وطلع نيجاتيف».

وقالت نجلاء بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «أعراض أوميكرون تشبه أعراض البرد العادية، ولكن تأثيره على الجسم كتأثير كورونا بالضبط»، مضيفة أنها تلزم بإجراءات العزل المنزلي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعاني فيها نجلاء بدر من الإصابة بفيروس كورونا، وأصيبت في مارس الماضي، بالفيروس التاجي الذي أثر على حالتها الصحية بشكل كبير، كما أصيبت في أكتوبر 2020 بالفيروس، وهو ما تسبب في تأثر الرئة.

كورونا يصيب الوسط الفني والإعلامي

وتعاني مجموعة كبيرة من الفنانين خلال الفترة الحالية، من الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العزل، والمخرج علي بدرخان، وقائمة كبيرة تضم فنانين وإعلاميين من بينهم تامر حبيب، مها الصغير، عمرو أديب ولميس الحديدي، محمد كيلاني، محمد ممدوح، شيكو، أحمد حاتم، هنا الزاهد وأحمد فهمي.