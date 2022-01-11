نجلاء بدر تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية: شعرت بشكشكة في الأذن

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية عقب ثبوت إصابتها بمتحور أوميكرون، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

نجلاء بدر: حالتي الصحية أحسن من الأيام اللي فاتت

وقالت نجلاء في تصريحات لـ«الوطن»: حالتي الصحية أحسن من الأيام اللي فاتت، ربنا يعديها على خير، وشكرا لكل من سأل عني في هذه الأزمة الصحية.

وأكدت نجلاء أنها عزلت نفسها عقب تأكدها من إصابتها بمتحور أوميكرون، لافتة إلى أنها شعرت بشكشكة في الأذن والحنجرة، ودخولها في حالة نوم، لعدد ساعات طويلة.

نجلاء بدر واستقبال ساخر لـ كورونا

وكانت نجلاء بدر قد أعلنت نبأ إصابتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أكدت إجراءها تحليل Rapid Test الذي أكد إصابتها بمتحور أوميكرون، حيث رحبت بالوباء ساخرة: «أنت شرفت.. مبروك يا روحي».

ويعرض لنجلاء بدر في السينمات في الوقت الحالي فيلم «المحكمة» مع غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، زهره الحاروفي، محمود عامر، عبد الرحيم حسن، ليلى أحمد زاهر، سلوى عثمان، يسرا اللوزي، محمد علي رزق، إيمان السيد، حنان سليمان، علاء زينهم، الراحل ماهر سليم ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، والفيلم تدور أحداثه حول يوم كامل في المحكمة، تحدث به الكثير من القضايا، ويبدأ المخرج ينتقل من قضية إلى أخرى.

وتنتظر نجلاء بدر خلال الفترة المقبلة، عرض فيلم «ليلة العيد» مع يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، سميحة أيوب، مايان السيد ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، بالإضافة إلى فيلم «الملحد» تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.