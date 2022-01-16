نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية: «ملتزمة بالعزل المنزلي»

«حالتي تحسنت بشكل كبير».. هكذا كشفت النجمة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية بعد ثبوت إصابتها بمتحور «أوميكرون»، قبل أيام، عقب خضوعها لاختبار Rapid Test الذي أكد الإصابة.

نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت نجلاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أعراض متحور «أوميكرون» تراجعت عندها بشكل كبير، موضحة: «اختفت السخونة والاحتقان الشديد للزور، فيما يداهمني أعراض الصداع من حين لآخر، ولكن ما زلت أعاني من الرشح والزكام رغم مرور 12 يوما علي إصابتي».

وتابعت: «كل الدراسات تشير إلي أن مريض أوميكرون لا يُعد مصدراً للعدوي بعد مرور 10 أيام علي إصابته، ولكن طبيبي المعالج طالبني بالالتزام بالعزل لحين زوال الأعراض بشكل نهائي، وعدم إجراء مسحة ثانية حتى ولو جاءت نتيجتها سلبية، لأن الأهم هو زوال الأعراض كاملة وفقاً لكلامه».

نجلاء: سأظل ملتزمة بالعزل المنزلي

وأكملت نجلاء حديثها قائلة: «سأظل ملتزمة بالعزل المنزلي لحين زوال الأعراض بشكل نهائي، بحيث لا أكون مصدراً لعدوي الغير ولتجنب تدهور حالتي في الوقت نفسه، لاسيما أن طبيبي طالبني بالتعامل مع حالتي وكأنها إيجابية حتي ولو جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية طالما أن هناك أعراض ما زلت أعاني منها».

وكانت نجلاء بدر، أعلنت نبأ إصابتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، وكشفت عن معاناتها من حالة من الخمول والنوم بالإضافة لشكشكة في الزور والأذن.

«المحكمة» آخر أعمال نجلاء بدر في السينما

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر مشاركتها في بطولة فيلم «المحكمة» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، ويشاركها البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، صلاح عبد الله، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، أحمد داش، سليمان عيد، كريم عفيفي، محمد مهران وآخرين، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.