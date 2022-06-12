سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم العديد من المواطنين بـ سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر بشكل يومي، خاصة العاملين في دولة الكويت وذويهم، ويعد الدينار الكويتي أعلى عملة سعرا مقارنة بالجنيه المصري، ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت قيمة العملات بشكل ملحوظ.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على تقديم ما يحتاجه المتابعون والقراء بشكل دائم، ونوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت نحو 61.02 جنيه للبيع مقابل 58.51 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 57.22 جنيه للشراء مقابل 61.16 جنيه للبيع، فيما وصل سعره في البنك المركزي لنحو 60.83 جنيه للشراء مقابل 61.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما بلغ نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.11 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 61.1 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأحد.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع، وسجل سعره في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس.