سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 11-6-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، من بينها الأهلي ومصر عن سعر عملة الكويت في مقابل الجنيه المصري، كونه في مقدمة العملات الورقية التي تحظى باهتمام داخل الشارع المصري لارتباط العملة بحركة الاستيراد والتصدير، فضلا عن أن البعض يتقاضى الراتب بتلك العملة الخليجية لكون شركاتهم ينفق عليها رأس مال كويتي.

واليوم السبت 11 يونيو ووفق آخر تعاملات كشفت عنها البنوك، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية العاملة في مصر، اهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.11 جنيه للبيع، كان ذلك سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت نحو 61.02 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واليوم 11 يونيو، وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.60 جنيه للشراء مقابل 61.1 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 57.22 جنيه للشراء مقابل 61.16 جنيه للبيع، فيما وصل سعره في البنك المركزي لنحو 60.83 جنيه للشراء مقابل 61.2 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع، وسجل سعره في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس.