«تويوتا» تطمئن عملائها بعد واقعة التجمهر: «اللي دفع قبل 12 أبريل هيستلم عربيته»

قالت مجموعة شركات «تويوتا إيجيبت»، إنَّ الشركة تلتزم بتسليم عملائها الذين سددوا كامل قيمة سياراتهم قبل تاريخ 12 أبريل طبقًا للمتاح من الموديلات، تنفيذا لقرارات جهاز حماية المستهلك، وفي حال عدم توافر سيارات للعملاء الذين سددوا كامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل؛ تلتزم الشركة بتثبيت أسعارها وتسليمها إلى العملاء وقت توافرها، مشددة على أنَّها دائما ما تحرص على إرضاء عملائها وتنفيذ متطلباتهم طوال تواجدها في السوق المصرية على مدار أكثر من 40 عامًا.

بيان «تويوتا إيجيبت»

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجموعة شركات «تويوتا إيجيبت» عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، تطمئن فيه عملائها راغبي اقتناء سيارات «تويوتا» بأنواعها بعد واقعة المشاجرات والتجمهر التي حدث في مقر الشركة بالقاهرة، وذلك حرصا من المجموعة على مسؤولياتها تجاه عملائها، وحفاظًا منها على ثقتهم حتى في ظلال ظروف العالمية والمحلية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الموردين في كل الصناعات وبالأخص صناعة السيارات.

وأضافت مجموعة شركات تويوتا، أنَّ الشركة تلتزم الشركة بردّ قيمة أي حجوزات مقدمة، بخلاف الحالات التي تم ذكرها، مضاف إليها فائدة سنوية يتم احتسابها من تاريخ سداد أول دفعة حجز حتى تاريخ 30 مايو، مع إعطاء الحاجزين الذين استردوا أموالهم أولوية في حجز جديد للسيارات عند فتح باب الحجز من جدید.

مشاجرات عملاء «تويوتا إيجيبت»

يُذكر أنَّ التوكيل الخاص بمجموعة شركات «تويوتا إيجيبت» شهدت منذ 3 أيام تجمهر من قبل راغبي شراء السيارات ومشاجرات مما أدى إلى الاشتباك بالأيدي بين العملاء ومسؤولي الشركة بسبب عدم تسليم السيارات إليهم، وتم تحرير محاضر في جهاز حماية المستهلك وأقسام الشرطة بتلك الوقائع.