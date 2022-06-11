تحرير 376 مخالفة وإعدام 1993 كيلو مواد غذائية فاسدة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تكثيف حملات المرور الميداني على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وصول الغذاء الآمن للمواطنين

ونفذت مديرية الصحة حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم واستهدفت الحملة عدة مناطق متفرقة.

حملات علي محلات المنتجات الغذائية

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 852 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 376 محضرا للمخالفات المضبوطة، والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 16 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 1993 كيلو أغذية مختلفة، و224 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 3585 لتر خل صناعي بالإضافة الى استخراج 1044 شهادة صحية، كما تم سحب 829 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ اللازم حال وجود اي مخالفات من شأنها تضر الصحة العامة.