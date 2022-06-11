محافظ المنيا يضبط سيارة محملة بالقمح قبل بيعه في السوق السوداء

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم توريد 463342 طنا و933 كيلو جراما حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح.

توفير مخزون استراتيجي آمن

وأكد المحافظ ضرورة التأكد من استلام كميات القمح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده، ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

ضبط مخزن قمح بطريق صفط الخمار

وتابع المحافظ توريد القمح بشونة صفط الخمار بمركز المنيا، حيث اطمئن على انتظام أعمال التوريد، وأثناء عودة المحافظ من جولته، شاهد إحدى السيارات متوقفة على الطريق أمام مخزن وبها عدة شكائر من القمح، وعلى الفور توقف المحافظ وأسفر ذلك عن ضبط مخزن قام صاحبه بتجميع وتخزين كميات من القمح بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم تحرير محضر للمخالف، وتم التحفظ على كميات القمح المضبوطة وتسليمها إلى الشونة تحت إشراف مديرية التموين، كما وجه المحافظ بإحالة مدير الجمعية الزراعية بصفط الخمار للتحقيق، لتقاعسه عن أداء عمله.