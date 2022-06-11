درجات الحرارة المتوقعة في المنيا حتى الخميس المقبل.. تصل لـ43 مئوية

أصدرت محافظة المنيا بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأسبوع بدءًا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل 16 يونيو الجاري، حيث يسود طقس حار اليوم السبت وتصل درجة الحرارة إلى 43 مئوية، وتنخفض تدريجيا بدءا من صباح غد الأحد لتسجل 38 درجة، ثم تستقر عند 36 درجة من الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس حار نهارا ومعتدل ليلا على كل الأنحاء

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على الإنحاء كافة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد وسيناء، حار على السواحل الغربية معتدل ليلا في كل الأنحاء.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس

ودرجات الحرارة المتوقعة في إقليم شمال الصعيد، والذي يضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم خلال الأسبوع الجاري من اليوم السبت إلى الخميس في الفترة من 11 إلى 16 يونيو، هي 43 درجة السبت، و38 الأحد، ومن الاثنين حتي الخميس تستقر درجة الحرارة عند 36.

واعتبارا من غد الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري تنخفض الحرارة بين 7و8 درجات على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وبين 4 و5 درجات على محافظات شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة بجنوب البلاد وسيناء.

وتنشط اليوم السبت رياح مثيرة للأتربة بغرب البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد للقاهرة الكبري، وتنشط غدا الأحد الرياح علي مناطق بالسواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء.