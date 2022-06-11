تقديم خدمات علاجية مجانية لأهالي قرية الشيخ حسن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجميع مراكز وقري المحافظة، ولكل فئات المواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الطبية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

إطلاق العديد من القوافل الطبية

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 1804 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي، مؤكداً استمرار الجهود لتنظيم العديد من القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

تحويل حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات، حيث تم فحص 401 حالة جراحة، و467 حالة أطفال، و243 باطنة، و110 قلب، و96 نساء، و104 اسنان، و217 جلدية، و123 حالة أنف وأذن، و43 حالة لتنظيم الاسرة، إضافة لإجراء 151 تحليلا مختلفا، وإجراء 17 حالة موجات صوتية، وإجراء 4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 74 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج، إضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ105 مترددين من خلال استخدام 4 عيادات متنقلة.

وتستهدف القوافل القرى الأكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم توقيع الكشف وصرف العلاج مجانا.