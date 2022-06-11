وكيل الأزهر يوجه بتوفير مياه مبردة للطلاب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالسويس

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم السبت، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، وتابع سير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية في اللجان المنتشرة بالمحافظة.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتابع وكيل الأزهر انتظام العمل بديوان عام المنطقة وحضور المديرين والموظفين وأعضاء لجان الوعظ والفتوى، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف".

وشدد على عدم التهاون مع المقصرين في العمل، بالإضافة إلى تفقد مركز توزيع الأسئلة الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية، والتأكد من تأمينه بالكامل.

وكان أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، تفقد اليوم، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة السويس، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتوافر الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم، والتزام الجميع طلابا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.

تفقد لجان معاهد السويس

وأكد وكيل الأزهر، خلال تفقده لجان معاهد السويس والمستقبل بنين وبنات، أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية للقسم العلمي، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تسير وفق الأسس والضوابط المقررة لضبط سير الامتحانات، مشيرا إلى قيام مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بتسيير فرق متابعة إلى المناطق الأزهرية المختلفة للتأكد من ضبط الامتحانات، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، والحد من أي خروج على الضوابط المقررة.

نصائح وكيل الأزهر للطلاب

واطمأن وكيل الأزهر على الطلاب، ومدى ملاءمة أسئلة الامتحان لمستواهم، موضحا أن هناك نقاط خاصة بكل امتحان لتمييز الطالب المتفوق والمجتهد في المذاكرة، مشددا على رؤساء اللجان بمتابعة توفير المياه المبردة للطلاب، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أدائهم الامتحان، خاصة خلال الأيام الحالية، لما تشهده من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكيد على تواجد الزائرة الصحية وتوفر أدوية الطوارئ لإسعاف أي حالة تظهر عليها أعراض الإعياء أو التعب بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى الحرص على التركيز في المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية قبل أداء الامتحانات، وعدم إهدار وقت المذاكرة في تتبع صفحات ومواقع الغش الوهمية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن تلك الصفحات تعتمد على نشر نماذج امتحانات مزيفة أو خاصة بسنوات سابقة، وأنه لايوجد تسريب لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تحظى منظومة الامتحانات بدرجة عالية من التأمين، وأن ما يثار من وقت لآخر على صفحات التواصل الاجتماعي هي حالات معدودة لتمرير ورقة الامتحان بعد انتهاء الزمن المحدد للإجابة، ويتم عمل محاضر فورية بها ومحاسبة المتورطين فيها.

وتفقد الدكتور الضويني في نهاية جولته، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، لمتابعة انتظام العمل، بالإضافة إلى تفقد لجان الامتحانات الشفوية، ومراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، وتجهيزها بالكاميرات وأجهزة الكمبيوتر اللازمة.