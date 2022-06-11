«فنان الشعب سيد درويش» في موسمه الرابع على مسرح البالون.. خلال أيام

يستعد صُناع العرض المسرحي «فنان الشعب سيد درويش» لتقديم الموسم الرابع من العرض على مسرح البالون اعتبارا من 16 يونيو يوميا الساعة التاسعة مساء، عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك بعد نجاح المواسم الثلاثة السابقة من العرض، وذلك حسب ما أعلنه أشرف عزب، مخرج العرض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مسرحية «فنان الشعب»

ومسرحية «فنان الشعب» من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ويقدم الفنان ميدو عادل دور الموسيقار الكبير سيد درويش، في حين تقوم الفنانة لقاء سويدان بدور جليلة العالمة التي أحبها سيد درويش وتزوجها بالإسكندرية في بداية حياته الفنية.

وقدم من أجلها عددًا كبيرًا من أهم أغنياته مثل «يا عشاق النبي، وزوروني كل سنة مرة، وأنا هويت وانتهيت»، وغيرها من الأغنيات العاطفية الخالدة التي عاشت في وجدان الناس على مدى سنوات طويلة،

المسرحية الغنائية تتناول قصصًا وحكايات من حياة سيد درويش، ويتم خلالها تقديم أكثر من عرض غنائي على المسرح بشكل مباشر.

ويشارك في بطولة العرض أكثر من 60 فنانا وفنانة من بينهم محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس الدكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ: وليد سعد والدكتور طارق دياب، مساعدو الإخراج: إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

سيد درويش هو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولد سيد درويش في الإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري.