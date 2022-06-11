ندوة «الموسيقى والفنون الحركية» في المجلس الأعلى للثقافة الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة «الموسيقى والفنون الحركية في خدمة المجتمع.. إضاءة على تجارب المجتمع المدني.. سيكم في بلبيس والواحات وألوانات في المنيا»، والتي تعقدها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس ومقررتها الدكتورة رشا طموم، وذلك في تمام السادسة مساء الثلاثاء 14 يونيو الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتدير الندوة: الدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، ويشارك بها كل من: أميرة بدوي أستاذة الموسيقى في مدرسة سيكم، وشريف مصطفى أستاذ البيانو في مدرسة سيكم، ومارتينا دينكل أستاذ الفنون الحركية في مدرسة سيكم، وماريو عادل (من مؤسسي مؤسسة ألوانات للفنون والثقافة).

«المسرح الإقليمي ـ بين الواقع والطموح» موائد مستديرة

كما تنظم لجنة المسرح بالمجلس، ومقررها المخرج عصام السيد، مجموعة من الموائد المستديرة حول المسرح الإقليمي وتحديدا مسرح الثقافة الجماهيرية تحت عنوان «المسرح الإقليمي بين الواقع و الطموح»، وذلك من خلال مشروع اللجنة لرصد حال المسرح المصري بكافة روافده للوصول إلى صيغة تضمن استغلال كافة إمكاناته وموارده بصورة أفضل.

حلقات نقاشية حول المسرح

تتضمن الموائد حلقات نقاشية تضم متحدثين رئيسيين ويتقدمون بأوراقهم وتفتح أبواب المناقشة بعدها للخلوص إلى نتائج، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد «رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بآداب عين شمس وعضو اللجنة»، المخرج أحمد طه «المشرف الفنى لمشروع ابدأ حلمك بالثقافة الجماهيرية»، ومهندس الديكور محمد جابر «مدير الادارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة».

تبدأ الموائد يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في تمام الرابعة عصرًا بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وتستمر لمدة 3 أيام من 14 : 16 يونيو 2022، وذلك خلال انعقاد المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.