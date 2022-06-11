مرض جديد يهدد العالم.. الحصان الحزين يظهر في ألمانيا ويؤدي للوفاة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية أنه تم الكشف عن 3 حالات بالمرض المعروف باسم بورنا، وهو مرض نادر يسبب التهاب السحايا وموجود في أوروبا ويعرف أيضاً بالحصان الحزين.

وحذر خبراء الصحة من احتمال تفشي مرض نادر قاتل يسبب التهاباً في الدماغ، وهو مرض نادر ويمكن العثور عليه أيضًا في الحيوانات مثل الخيول والثعالب والكلاب.

ويُعرف أيضًا المرض باسم مرض الحصان الحزين، المتلازمة العصبية المعدية وهي عضو في عائلة فيروس مرض بورنا «BDV» وتؤثر على الحيوانات ذوات الدم الحار.

مرض الحصان الحزين يسبب التهاباً في الدماغ

والحصان الحزين مرض نادر للغاية، ولم يتم العثور على حالات إلا عند البشر بضع مرات بعد ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، وفقاً لصحيفة The Daily Record البريطانية.

ويمكن أن يسبب BDV التهابًا في الدماغ بعد الإصابة، مما يؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبًا، بينما يُعاني من نجوا من الفيروس من أضرار طويلة الأمد.

وأوضحت السلطات المحلية في ألمانيا أنه تم رصد إصابة شخص من منطقة موولدورف إم إن وفي مقاطعة بافاريا، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين من الفيروس الذي أصاب البشر خلال السنوات الثلاث الماضية.

في المتوسط​​، تبلغ ألمانيا عن إصابتين كل عام، رغم أن الخبراء يفترضون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في البلاد قد يصل إلى ست حالات كل عام.

ويعتقد العلماء أن انتقال فيروسات بورنا يحدث من خلال تعرض الأنف للعاب الملوث أو إفرازات الأنف.

ويمكن أن تؤثر فيروسات مرض بورنا، والتي تأتي في النوع الأول والنوع الثاني، على مجموعة كبيرة من الثدييات بخلاف البشر، تم اكتشاف BDV-1 و BDV-2 سابقًا في الخيول والماشية والأغنام والكلاب والثعالب.

وقد ينتهي الأمر بالمرضى المصابين بمرض بورنا بالتهاب السحايا، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.

وفقًا لـNHS «خدمة الصحية الوطنية في إنجلترا» يمكن أن يصيب التهاب السحايا أي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرّضع والأطفال الصغار والمراهقين والشباب.

توافر عدد من اللقاحات التي يمكن أن توفر بعض الحماية ضد أمراض الدماغ

كما يمكن أن يكون التهاب السحايا شديد الخطورة إذا لم يتم علاجه بسرعة، ويمكن أن يسبب تسمم الدم الذي يهدّد الحياة ويؤدي إلى تلف دائم في الدماغ أو الأعصاب.

فيما يتوافر عدد من اللقاحات التي يمكن أن توفر بعض الحماية ضد أمراض الدماغ.