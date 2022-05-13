ألمانيا: 25 مليون طن من الحبوب عالقة في ميناء «أوديسا» الأوكراني

قالت «برلين»، أمس الخميس، إن 25 مليون طن من الحبوب عالقة ولا سيما في ميناء «أوديسا» الأوكراني، وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال افتتاح اجتماع مع نظرائها في مجموعة الـ7، التي تضم إلى جانب ألمانيا كل من: «كندا-الولايات المتحدة-فرنسا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة» بـ«فانجلز» شمال ألمانيا، إنها مواد غذائية لملايين الأشخاص في العالم

وأشارت بيربوك إلى أنه يجب حماية الدول الأكثر حرمانا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفة، أن الدول الصناعية الرئيسة، تتحمل مسؤولية خاصة. وأوضحت الوزيرة الألمانية، أن الدول الإفريقية والشرق أوسطية بحاجة ماسة إليها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابعت بيربوك قائلة، إن الأزمة الغذائية تزيد من حدتها أيضا تأثيرات المناخ على المستوى العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه رغم كل الدعم العسكري لـ«كييف»، يجب ألا يصبح حلف شمال الأطلسي «الناتو» طرفا في الصراع.

وقال مندوب «موسكو» لدى «الاتحاد الأوروبي» فلاديمير تشيجوف، إن عملية بلاده العسكرية في أوكرانيا، تسير وفق الجدول المحدد. ونشرت صحيفة «التليجراف» البريطانية، شكاوى المرتزقة الغربيين المشاركين في المعارك بأوكرانيا، من التفوق التام للجيش الروسي في ساحات القتال ومن سوء التنظيم والفساد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أمس الخميس، إن بلادها تريد التوقيع على وثيقة حول كيفية إخلاء المحاصرين في مصنع «أزوفستال» للصلب في مدينة «ماريوبول» الساحلية.

أكثر من 900 ألف لاجئ أوكراني توجهوا إلى: مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إن عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا تخطى حاجز الـ 6 ملايين، مشيرة إلى توجه أكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى المجر.

وأضافت مفوضية اللاجئين، أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.

سناتور أمريكي: أكبر خطر على الولايات المتحدة اليوم هو الدين الحكومي والتضخم

وعرقل السناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، إقرار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ أوكرانيا بـ 40 مليار دولار ضمن آلية سريعة، وقال إن مشروع القانون قد يشكل مخاطر على اقتصاد بلاده، مؤكدا أن بلاده في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي دور الشرطي العالمي على حساب ميزانيتها.

وأشار بول، إلى أن أكبر خطر على الولايات المتحدة اليوم هو الدين الحكومي والتضخم وانهيار الدولار.

صحيفة فنلندية: «موسكو» قد تقطع إمدادات الغاز عن البلاد اليوم

من جانبها، أشارت صحيفة «إيلتالهتي» الفنلندية، إلى تلقي سياسيين فنلنديين تحذيرا من أن «موسكو»، قد تقطع إمدادات الغاز عن البلاد، اليوم الجمعة، كإجراء مضاد لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وكشفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية، عن تحقيق «موسكو» عائدات قياسية في تجارتها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بناء على أساس الحساب الأولي لمؤشرات علاقات الاستيراد والتصدير بين روسيا وشركائها التجاريين، بما في ذلك الصين وألمانيا، في شهري مارس وإبريل الماضيين، وقالت إن صادرات روسيا نمت بشكل ملحوظ، وأن الفائض التجاري سيبلغ مستوى قياسيا هذا العام.

الفائض التجاري لـ روسيا يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 250 مليار دولار

وانخفض حجم الواردات الروسية بنسبة 44% بعد بدء عملية «موسكو» العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي في حين نمت الصادرات بنحو 8%، فيما قالت الصحيفة نقلا عن معهد «التمويل الدولي»، مقره واشنطن، إن الفائض التجاري يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 250 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاريث 2022.

ومن شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي 2021، وستكون الزيادة ضعف نظيرتها التي سجلت في العام الماضي، والتي بلغت 120 مليار دولار.

وكشفت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، عن انقسام في الآراء في «الاتحاد الأوروبي» بشأن مسألة حظر واردات النفط الروسي، مضيفة إنه بات كابوسا. وأشارت الصحيفة في مقال لـ أنطوني أشكيناز، إلى أن قرار «المفوضية الأوروبية» منح المجر، التي تعارض الحظر المفروض على نفط روسيا، تعويضات مالية، أثار حفيظة عدد من الدول الأوروبية.

وفي سياق آخر، استضافت «دوشانبي» عاصمة طاجيكستان، اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا، سيرجي لافروف وجيهون بيراموف وأرارات ميرزويان، فيما قال المسؤول الروسي، في مطلع الاجتماع، إن بلاده مهتمة بتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام وتنمية مستدامة وازدهار.

وأكد لافروف، أن روسيا، مهتمة بزيادة الثقة بين الأطراف وتهيئة الظروف لتطبيع شامل بين أرمينيا وأذربيجان.