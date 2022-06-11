«التجارة العالمية» تتبنى مقترح مصر بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اجتماع وزراء التجارة الافارقة المنعقد بمدينة جنيف السويسرية اختتم فعالياته باعتماد الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية بمنظمة التجارة العالمية والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً.

المقترح المصري لمساعدة الدول النامية

وقالت الوزيرة ان المقترح المصرى والذى أعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين أساسيين، الأول: تفعيل قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية لعملية اصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف لإنشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الاسعار العالمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية.

دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي

وأشارت جامع إلى أن المحور الثانى يتضمن اطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية وذلك فى اطار دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

هذا وقد تضمن الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية التأكيد على البعد التنموى فى القضايا المطروحة على المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، وترسيخ دور المنظمة فى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والتحديث الصناعى بدول القارة السمراء ، مع ايلاء ملف الامن الغذائى والتصدى للجوائح المستقبلية اهمية خاصة .