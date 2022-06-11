الصين: ندعم التنمية الشاملة لنظام التجارة متعدد الأطراف

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم، أحداثًا خلال الساعات القليلة الماضية، بينها الإعلان الصيني بدعمها لدفع إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح، فيما شهدت البورصة الأمريكية تراجعا، بعد إغلاق جلسة التداول.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أنّ بلادها ستعمل على دعم التنمية الشاملة لنظام التجارة متعدد الأطراف والحقوق المشروعة للأعضاء الناميين، ودفع إصلاح منظمة «التجارة العالمية» في الاتجاه الصحيح.

بكين تعمل على دفع «التجارة العالمية» لأداء دور أكبر في مواجهة التحديات

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الصينية، شو جيويه تينج، إن وزير التجارة وانج ون تاو سيحضر المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن جميع الأعضاء يتوقون إلى رؤية المنظمة تستأنف عملياتها العادية في وقت مبكر ودفع قواعدها لمواكبة العصر.

وأشارت «تينج»، إلى أن بكين ستعمل على دفع منظمة التجارة العالمية لأداء دور أكبر في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد كورونا.

«أرامكو» تبدأ تطبيق تعديل أسعار أسطوانات الغاز

وفي السعودية، أعلنت شركة أرامكو، أن تطبيق تعديل أسعار أسطوانات الغاز، والكيروسين، سيكون ابتداءً من اليوم السبت، فيما أوضح حساب العناية بالعملاء التابع لشركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد، 18.85 ريال شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

من جانبها، تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ 116.99 نقطة أو 2.91% ليسجل عند الإغلاق 3900.83 نقطة

انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بـ 879.80 نقطة

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بـ879.80 نقطة إلى 2.73% ليحقق 31392.99 نقطة، كما سجل مؤشر ناسداك المجمع، تراجعا بـ 414.21 نقطة 3.52%، ليسجل عند إغلاق التداول 11340.02 نقطة.

وجاءَ معدل التضخم الرئيسي لشهر مايو الماضي، في الولايات المتحدة عند 8.6%، متجاوزا التوقعات التي بلغت 8.3%، فيما قد يدفع معدل التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي، إلى مواصلة رفع أسعارِ الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر المقبل؛ لمكافحة التضخم.

بدورها، شهدت الأسهم الأوروبية، انخفاضا بنسبة 2.7% بعد تسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مما زاد من احتمال حدوث ركود، وخسر مؤشرُ ستوكس 600 لعموم أوروبا واسعة النطاق، وقادها لانخفاض بنسبة 4.8% في قطاع البنوك.

مؤشر إم.آي.بي الإيطالي بـ5.2%

وتراجع مؤشر إم.آي.بي الإيطالي بـ5.2%، كما شهد «إيبكس» الإسباني، تراجعا بـ 3.7%، بينما خَسِرَتِ البورصاتُ الرئيسيةُ الأخرى في المنطقة أكثرَ من اثنين بالمئة لكل منها.

وفي سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي وعملة أوروبا الموحدة اليورو، وتراجعت العملة البريطانية، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.44 % لتسجل 1.2310 دولار، فيما تراجع الإسترليني، مقابل اليورو بنسبة 0.49 %، ليحقق 1.1705 يورو.

بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن أزمة سريلانكا الاقتصادية غير المسبوقة يمكنها التحول إلى أزمة إنسانية خطيرة، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية، جراء الشح في العملات الأجنبية وتسارع التضخم.

وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في المنظمة، ينس لاركي، في مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة تتخذ تدابير للاستجابة لهذا القلق، مشيرا إلى إطلاق المنظمة في سريلانكا، أمس الأول الخميس، بالتعاون مع منظمات غير حكومية شريكة، خطة بـ47 مليون دولار تمتد لـ4 أشهر، للاستجابة الفورية لاحتياجات 1.7 مليون شخص.

مسؤول أممي: الخدمات الطبية والتعليم بـ سريلانكا في خطر

وحذر المسؤول الأممي، من أن الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم بـ سريلانكا في خطر، فيما أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في سريلانكا كريستيان سكوج، إلى أن 17% من الأطفال ممن هم دون الخامسة كانوا يعانون قبل الأزمة من سوء التغذية ومن نقص في النمو، محذرا من أوضاع كارثية.

وأحصت «اليونيسف»، 56 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مؤكدا أنهم يواجهون خطر الموت.