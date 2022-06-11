البحث عن منتجات جديدة.. «الأمريكيين بيصرفوا فلوسهم على إيه في ظل التضخم؟»

لا يزال الأمريكيون يتصارعون مع أسوأ تضخم منذ 41 عامًا، والعديد منهم يغيِّرون عاداتهم في الإنفاق لمواكبة ذلك.

في مايو الماضي كانت الأسعار أعلى بنسبة 8.6% مما كانت عليه قبل عام، وفقًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، وفقاً لـCNBC.

وكانت بعض الدوافع الأكثر تأثيرًا هي التكاليف المتزايدة المرتبطة بالغذاء والمأوى والطاقة.

وبسبب هذه الزيادات في الأسعار، قال 61% من الأمريكيين إنهم قلقون بشأن وضعهم المالي وفقًا لمسح شمل أكثر من 1000 بالغ أجرته شركة استطلاعات الرأي Toluna.

سلع العناية الشخصية ومستلزمات

ويتوقع العديد من الأمريكيين الآن أنه سيتعين عليهم إنفاق المزيد على مجموعة من السلع مثل مستلزمات العناية الشخصية ومستلزمات المنزل.

كيف توازن بين حياتك المهنية وأموالك

قال روجر ما مخطط مالي معتمد، ومؤسس شركة lifelaidout ومقرها نيويورك: «كيف توازن بين حياتك المهنية وأموالك الشخصية لتحصل على ما تريد، كيفية ضبط ذلك يمكن أن يساعدك إجراء مثل هذا التدقيق على إنفاقك على التأكد من أنك تعرف إلى أين تذهب أموالك وإعادة ضبطها إذا تم توجيهها بعيدًا عن أهدافك المالية»، وفقاً لـCNBC.

التحقق من إنفاقك ومراجعة ميزانيتك

وأضاف أنه نظرًا لأن التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة، يقترح المخطط المالي «ما» التحقق من إنفاقك ومراجعة ميزانيتك بشكل متكرر.

خطط لميزانيتك شهرين في كل مرة

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن التضخم واسع النطاق جدًا، فقد يتعين على الناس أن يكونوا مبدعين في إيجاد طرق لتقليص ميزانياتهم.

تغيير قوائم التسوق الخاصة

وأشار ما، إلى أنه رأى عملاء يقومون بإلغاء بعض الاشتراكات بالإضافة إلى تغيير قوائم التسوق الخاصة بهم من البقالة من شراء المزيد من العناصر العامة بدلاً من العلامات التجارية إلى استبدال شرائح اللحم الأغلى ثمناً بالدجاج الأقل تكلفة، أو حتى التخلي عن اللحوم تمامًا.

استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة

وقال أكثر من نصف الأمريكيين إنهم على استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة من الأطعمة والمشروبات ومستلزمات التنظيف ومنتجات العناية الشخصية لخفض التكاليف، وقد أجرى حوالي ربعهم تغييرًا بالفعل، وفقًا لمسح Toluna.

جلب أموال إضافية

في الوقت نفسه إذا كنت تواجه مشكلة في خفض التكاليف، فهذا هو الوقت المناسب أيضًا لمعرفة ما إذا كان بإمكانك جني المزيد من الأموال كما قال.

هذا يعني التفكير في تبديل الوظائف في السوق المحموم أو إطلاق صخب جانبي يمكن أن يجلب بعض الأموال الإضافية لمساعدتك على موازنة الإنفاق.

وسجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ 41 عاما تقريبا، وجاءت الأرقام على خلاف التوقعات التي رجحت أن يبلغ المعدل 8.3%.