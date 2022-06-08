الذهب يرتفع مع مخاوف التضخم والنمو.. كم يبلغ سعر الأوقية؟

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، حيث عززت المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي جاذبيته كملاذ آمن حتى مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد نغمة الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الأسعار ترتفع 0.3%

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1857.60 للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1858.50 دولار للأوقية.

أسعار المستهلكين

يقول ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشر: «نحن نرى عقلية الدفع والجذب في سوق الذهب الآن سيكون التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ليوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان التضخم قد بدأ في الواقع في التراجع قليلاً أو استمر في الارتفاع أكثر من المتوقع»، وفقاً لـ«CNBC».

وأضاف ميجر أنه حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع ، يواجه الذهب رياحًا معاكسة تتحرك للأمام من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو أنه ملتزم الآن بمحاربة هذه الضغوط التضخمية.

على الرغم من أنه يُنظر للذهب على أنه تحوط من التضخم، إلا أن المعدن حساس لارتفاعات أسعار الفائدة التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن فاق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التوقعات ، مما زاد من رهانات البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشددًا، مع عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق المستوى الرئيسي 3٪.

توقعاته النمو العالمي

وخفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بنحو الثلث لعام 2022، محذرا من أن العديد من البلدان تواجه الآن ركودا.