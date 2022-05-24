«اتحاد الصناعات» تكشف سبب انخفاض أسعار الحديد وانعكاسه على المستهلكين

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنّ تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت إنعكس محلياً على الاسواق وبدأت الاسواق تشعر بها.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أنّ التراجع في أسعار الخردة بدأ منذ مطلع إبريل حيث كان يقدر بنحو 650 دولاراً للطن والآن بلغ 450 دولار للطن، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يعني تراجع في المادة الخام الاساسية بمقدار 200 دولار وكذا الحال بالنسبة لطن البليت عالمياً حيث كان قد بلغ 800 دولار وتراجع الآن إلى 650 دولار.

هل يعني ذلك تأثير على تكلفة إنتاج؟

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «هل يعني ذلك تأثير على تكلفة إنتاج؟»، قال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: «المصانع الكبير خامتها الرئيسية هي الخردة، وبانخفاض الأسعار العالمية للخردة تراجعت أسعار المنتج محلياً خاصة مع حدوث ركود نسبي في الاسواق محلياً حيث غستجابت المصانع لتلك التراجعات المصحوبة بركود محلي حيث عمدت لتخفيض اسعار طن الحديد مرتين خلال شهر».

التأثير على المستهلكين

وحول توقعاته على انعكاس ذلك على تكاليف البناء للأفراد والشركات، أردف: «كل من اشترى الحديد مع تراجع الأسعار منذ مطلع الشهر سينعكس على تكاليفه الإنتاجية»، لكنه بالرغم من ذلك قال، إنه من الصعب توقع الأحداث العالمية في ظل ظروف «اللايقين» ومن الصعب تحديد إتجاهات الأسعار أو توقعها في ضوء تأثر السوق المصري بالاسواق العالمية.