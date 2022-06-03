التضخم يلتهم مدخرات الأمريكيين بدفعها لأدنى مستوى لها في 10 سنوات

حقق الأمريكيون ادخارًا عند أدنى مستوى منذ حوالي عقد من الزمان، حيث تستمر الأسعار المتزايدة لكل شيء من الغاز إلى البقالة في التأثير بشكل كبير على ميزانياتهم، وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية أرقامًا جديدة اليوم الجمعة تظهر انخفاض معدل الادخار الشخصي في أعقاب التضخم القياسي، مقارنة بمعدلات الادخار في مارس 2022، إذ سجلت انخفاضًا في ذلك الوقت بمعدل 6.2%، بينما جاء معدل الانخفاض في فبراير 6.8%.

انخفاض معدل الادخار

وقال بيتر شيف، كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار «يورو باسيفيك كابيتال» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «من أجل توفير سلع ذات أسعار أعلى، استفاد المستهلكون من مدخراتهم الضئيلة، ما أدى إلى انخفاض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2013».

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها، إن دخول الأمريكيين نمت في مارس، لكنها لم تواكب الوتيرة المتزايدة لإنفاقهم بعد ارتفاع أسعار السلع، ويرجع هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع مصاريف البنزين والطعام، وهو ما يعكس إلى حد كبير تقرير التضخم الأخير لوزارة العمل الأمريكية».

معدل التضخم في الولايات المتحدة

وفي مارس الماضي، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 8.5%، وهو أعلى بكثير من معدل 2% الذي تفضله الحكومة الفيدرالية عادةً، وكان الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز والبقالة والمساكن، من أهم العوامل الرئيسية في التضخم.

ويلاحظ الاقتصاديون أنه نظرًا لأن الإنفاق يفوق مكاسب الدخل، فإن الأمريكيين ينغمسون في مدخراتهم لسد الفجوة، وبالتالي دفع معدل الادخار للأسفل، ويعد شهر مارس هو الشهر الثالث على التوالي لانخفاض معدل الادخار إلى ما دون متوسط ​​ما قبل الوباء البالغ 7.5%.

معدل الادخار وصل إلى 34%

وفي بداية أزمة كورونا، وصل معدل الادخار إلى 34% مع توقف الاقتصاد في صيف وربيع 2020، حيث بقي الناس في منازلهم وتوقفوا عن إنفاق الأموال على أشياء مثل السفر والمطاعم والترفيه، وكانت النتيجة زيادة هائلة في معدل الادخار الشخصي، مما أدى إلى تقليص معدل الادخار البالغ 28% الذي تحقق خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي ذروة الوباء، قدرت ماريا سولوفيفا، الخبيرة الاقتصادية والمحلل المالي المعتمد لدى «TD Economics»، أن الأمريكيين خزنوا 2.7 تريليون دولار من «المدخرات الزائدة»، وهذا المستوى المرتفع يمكن أن يكون في الواقع علامة على وجود اقتصاد غير صحي، إذ لا ينفق المستهلكون أموالهم، وتغلق الشركات أبوابها وتنتشر البطالة، وبينما يبدو أن الاقتصاد قد تجاوز هذه المرحلة، لكنه يمر الآن بفترة تضخم قياسي مما يجبر المستهلكين على حرق أي نقود فائضة قد تكون لديهم بسرعة، بحسب الخبيرة الاقتصادية.

وتنقسم آراء الاقتصاديين حول ما إذا كان معدل الادخار الحالي منخفضًا للغاية أم لا، ويتساءلون ما إذا كان لدى الأمريكيين ما يكفي من المال المخبأ لرؤيته خلال نوبة التضخم هذه.