عاجل.. التضخم الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 41 عاما

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 8.6٪ في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ 41 عاما تقريبا، وجاءت الأرقام على خلاف التوقعات التي رجحت أن يبلغ المعدل 8.3٪.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 34.6٪، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2005، كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.1٪، وهي أول زيادة بنسبة 10٪، أو أكثر منذ الفترة المنتهية في مارس 1981.

مواصلة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

وتدعم البيانات الحديثة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة زيادة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس حتى سبتمبر لمكافحة التضخم الحاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.0٪ الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 0.3٪ في أبريل.

وارتفعت أسعار الخدمات مثل الإيجارات والإقامة في الفنادق والطيران الشهر الماضي، وتم نشر تقرير التضخم قبل رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يرفع «الفيدرالي الأمريكي»، سعر الفائدة في بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في يوليو.

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

وقالت «فيرونيكا كلارك»، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي جروب»، إن استمرار التضخم الشهري القوي قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يوجه بشكل أكثر وضوحًا نحو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر حتى تتباطأ بيانات التضخم المحققة بشكل مقنع.

وخلال الإثني عشر شهرًا الماضية، وحتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6٪ بعد ارتفاعه بنسبة 8.3٪ في أبريل الماضي، وكان الاقتصاديون يأملون في أن يصل معدل التضخم السنوي ذروته في أبريل الماضي، لكن التضخم الأساسي كان قويا بنفس القدر الشهر الماضي، حيث حافظت الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران على ارتفاعاتها المستمرة.