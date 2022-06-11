مصرع طفل وإصابة 3 في حوادث بالساحل الشمالي في مطروح

لقى طفل مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص باصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع ثلاث حوادث في محافظة مطروح، تنوعت بين غرق في البحر وتصادم سيارتين، وحادث سير، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحوادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحوادث.

مصرع طفل في تصادم سيارتين

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، ونقلت سيارة الإسعاف إلى مستشفي العلمين النموذجي شخصًا يُدعى «يوسف خالد أبوالمعاطي»، 16 سنة من القليوبية، بين الحياة والموت، وتم عمل إنعاش رئوي للقلب ولكنه لم يستجب، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

غرق شاب في البحر

وتعرض شاب آخر يُدعى «محمد تامر محمد»، 18 سنة، من القليوبية، للغرق في البحر، ما أدى إلى إصابته بإسفكسيا الغرق في الساحل الشمالي، وجرى نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي، والحالة العامة سيئة.

معدة ثقيلة تصطدم بشخصين

وتعرض شخصان لحادث سير بمعدة ثقيلة، في منطقة رأس الحكمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي رأس الحكمة المركزي، وهما «أحمد فاروق عبدالعزيز»، 48 سنة، من المنيا، يعاني من اشتباه كسر بعظمة الكعب، وخلع بمفصل الكعب، و«خليل محمود ثروت»، 31 سنة، من المحلة الكبرى، مصاباً بكدمات متفرقة بالقدم.

وانتقلت المباحث إلى موقع الحوادث الثلاثة في العلمين ورأس الحكمة، لإجراء الفحص والمعاينة، ورفع تقرير للنيابة العامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.