الأرصاد الجوية: انتهاء الموجة الحارة غدا وانخفاض الحرارة 8 درجات

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، والتي وصلت في الظل إلى 43 درجة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل المواطن يشعر بحرارة أعلى من الدرجات المعلنة وكذلك داخل السيارات التي تسير في أشعة الشمس.

الكتل الهوائية الساخنة قادمة من الصحراء

وأوضحت «غانم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية DMC، أن الكتل الهوائية الساخنة قادمة من الصحراء ونسب الرطوبة بها ليست مرتفعة مثل الأيام الماضية أو فصل الصيف، مشيرة إلى أن ارتفاع الرطوبة يؤدى للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة أحيانًا إلى 36 درجة بينما يشعر المواطنون بأنها أكثر من ذلك بكثير لارتفاع الرطوبة بشكل متزايد.

انخفاض درجات الحرارة بنسبة 8 درجات

وأشارت «غانم» إلى أن الإحساس بدرجات الحرارة اليوم كان معقولًا نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة، واليوم هو الأخير في موجة ارتفاع الحرارة، وبدءًا من الغد ستنخفض درجات الحرارة بنسبة 8 درجات، لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وسنعود لمتوسط درجات حرارة 35 درجة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه من الغد ستنشط الرياح ما يؤدي للإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة ربما ترتفع بشكل طفيف ولكن الدرجات بشكل عام لن تزيد، موضحة أنه يجب عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة لعدم الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري ويفضل ارتداء غطاء الرأس فاتح اللون وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.