جهود أمنية لضبط شخص انتحل صفة ضابط واحتجز 4 عمال بالعبور

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية جهودها لضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة في مدينة العبور، وقام واثنان آخران باحتجاز 4 أشخاص، وقيدهم بالسلاسل والحبال وتعدى عليهم بالضرب بـ«كرباج»، بحجة أنهم سرقوا أشياء من الفيلا الخاصة بالمتهم الأول على غير الحقيقة، وعندما أصيب المجني عليهم بالإعياء أطلق المتهمون سراحهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والتحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم ومعاونيه وكشف ملابساتها، وسؤال مقدمي البلاغ.

بلاغ بالتعدي على 4 أشخاص

وتلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من «ب م ش»، 25 سنة، عامل، وثلاثة آخرين، يتهمون فيه أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، ومعه آخران بخطفهم واحتجازهم داخل فيلا بالحي الأول بمدينة العبور، والتعدي عليهم بالضرب.

شخص ينتحل صفة ضابط

وتم إخطار مديرية أمن القليوبية بالواقعة، حيث أفاد المبلغون أنهم أثناء عملهم على تروسيكل بالحي الأول حضرت سيارة ملاكي يستقلها شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبصحبته شخصان آخران، وقاموا باستدراجهم إلى إحدى الفلل، وتبين أنها ملك الأول، وعقب دخولهم الفيلا قيدوهم بالسلاسل الحديدية، وانهالوا عليهم ضربا بـ«الكرباج» بعد أن اتهموهم بأنهم سرقوا بعض الأشياء من الفيلا.

وعندما أصاب المجني عليهم الإعياء من كثرة الضرب، أطلق المتهمون سراحهم، وعقب ذلك توجهوا الى قسم شرطة العبور لتحرير محضر يتهمونهم بحجزهم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم، وقررت جهات التحقيق سرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.