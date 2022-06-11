دفن جثماني زوجين انقلبت بهما السيارة في ترعة الإسماعيلية بفايد

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بدفن جثمان شخص وزوجته لقيا مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بهما في ترعة الإسماعيلية، باتجاه السويس، قرب قرية «سرابيوم».

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وتسليم الجثامين الي ذويهم لدفنها، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

السيارة انقلبت في ترعة الإسماعيلية السويس

وتعرضت السيارة الملاكي، قيادة الزوج، للانقلاب في ترعة الإسماعيلية السويس، قرب «عزبة دندش»، الواقعة قرب قرية «سرابيوم»، على الحدود بين مركزي الإسماعيلية وفايد.

وأكدت مصادر أمنية أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم (1861 ط ل أ)، وأن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين، إلا أنهما توفيا فور وصولهما مستشفى جامعة قناة السويس.

وأشارت المصادر الي أن ضحايا الحادث هما «أحمد جابر مرسي»، 43 سنة، أصيب بكدمات في الصدر والوجه وتوقف التنفس، وزوجته «شيماء عبدالفتاح»، 35 سنة، أصيبت بتوقف عضلة القلب والتنفس، يقيمان بقرية «سرابيوم»، التابعة لمركز ومدينة فايد.

التحفظ علي الجثامين لحين معاينتها

وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، قررت نيابة مركز الإسماعيلية التحفظ على الجثامين لحين مناظرة مفتش الصحة لها، والتأكد من عدم وجود أي شبهة في الواقعة.

وانتقل رجال المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، لمعاينة السيارة، وتبين تعرضها للسقوط في مياه الترعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في انقلاب السيارة وسقوطها في الترعة، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.