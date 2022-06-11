4 شقيقات يتهمن شابا بالاستيلاء على منزلهن في الدرب الأحمر بمعاونة 15 آخرين

اتهمت السيدة «دعاء. أ» وشقيقاتها الـ3 وهن السيدات «إيمان، وحنان، وأسماء. أ» مالكات أحد العقارات بالدرب الأحمر يحمل رقم (28 ب)، المدعو «حسام. س» بأنه مغتصب العقار ذاته، وذلك باصطناع أوراق بأنه اشترى العقار من شقيقهم.

وبموجب هذه الأوراق المصطنعة استولى على العقار، وغصبه باستعمال طرق احتيالية وهي اصطناع عقد صادر من شقيقها الذي لا صفة له ولا صلة بالعقار المذكور، بل هو ملك للأربع شقيقات بموجب عقد الشراء المؤرخ في 5\1\2012، وفق الاتهام.

السيدة «دعاء» تملك العقار منذ 10 أعوام

وقالت السيدة «دعاء» خلال حديثها مع «الوطن»، إن المدعو «حسام» كان يحاول أخذ العقار عنوة، بعد أن زعم بأنه اشتراه بقيمة تقدر بمليون جنية من شقيقها، قائلة: «الراجل بيقول إنه اشتراه من أخويا اللي منعرفش عنه حاجة من سنين طويلة والبيت بابا كتبه ليا أنا واخواتي من 10 سنين، أنا خرجت للسوق والجيران اتصلوا بيا قالوا الحقي حاجتك في الشارع ولما روحت لقيت الراجل دا كسر قفل شقتي واستقر فيها هو و15 واحد معاه».

وتابعت السيدة إحدى مالكات العقار، أنها حاولت الدخول لمنزلها لكن الأشخاص الذين يسيرون برفقة المدعو «حسام» لم يسمحوا لها بالدخول، «من يوم 14\5 وأنا وعيالي في الشارع والراجل ده راح هدد الجيران وقالهم إنه هو مالك البيت والإيجار يدفعوه ليه هو وهما رفضوا ده وراحوا شهدوا معايا في القسم وأثبت واقعة الكسر اللي حصلت».

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من السيدة «دعاء. أ» بصفتها أحد ملاك عقار (28 ب) بالدرب الأحمر، يفيد بأن المدعو «حسام. س» قام بالاستيلاء على العقار الخاص بها هي وشقيقاتها، زاعما بأنه اشتراه من شقيقهن الذي لا صلة له بالعقار، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1414 لسنة 2022 جنح الدرب الأحمر.